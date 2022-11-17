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Зеленский о MH17: наказание виновных высшего уровня обезопасит мир от войн

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 17 ноября, Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе летом 2014 года. Однако осуждены только исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, в Нидерландах сегодня принято очень важное решение. Первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание.

"Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украина - первоначальное преступление, которое породило все другие, совершенные рашистами с 2014 года", - сказал Зеленский.

По словам президента, это то, без чего действительно невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как российская агрессия против нашего государства.

"Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, причиненные российской агрессией, - это будет очень прочный фундамент долговременного мира. Мы имеем все возможности, чтобы это обеспечить. Каждый российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Окружной суд Гааги сегодня, 17 ноября, вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малазийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Добавим, что обвиняемых в катастрофе MH17 приговорили к пожизненному заключению.

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Владимир ЗеленскийГаагаМН17