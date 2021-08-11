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Зеленский и Меркель обсудят гарантии после запуска "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе ее визита в Украину обсудят гарантии после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Также стороны обсудят безопасность на Донбассе и двухсторонние отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Зеленский и Меркель будут говорить как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала в случае запуска "Северного потока-2. Точнее, в случае, если Россия после запуска газопровода попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - заявил он.

По словам Никифорова, Зеленский и Меркель также будут говорить о ситуацию с безопасностью на Донбассе и как реанимировать мирные переговоры, а также двусторонние отношения стран.

"Германия наш ключевой партнер в Европе в политике, экономике, торговле, промышленности и энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой. Хочу подчеркнуть, что визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что об Украине без Украины ни слова и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решат", - подчеркнул Никифоров.

Ранее источник РБК-Украина сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа.

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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельСеверный поток-2