Зеленский: мечта о свободной Европе не реализуется без Украины в составе ЕС

"Никто сейчас не скажет, сколько времени продлится наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы на самом деле знаем, что мечта о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом", - отметил он.

По его словам, именно поэтому Россия начала наступление на Европу именно с Украины.

"Восточная граница Европы теперь является восточной границей Украины. И однажды, я верю, что уже скоро на нашей границе будут стоять отметки территории Европейского союза", - добавил президент.