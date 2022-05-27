Зеленский на майском саммите ЕС поднимет важный для Украины вопрос

Украинский президент Владимир Зеленский на майском саммите ЕС спросит европейских лидеров о том, получит ли Украина статус кандидата в июне.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По словам Жовквы, глава государства выступит в самом начале саммита лидеров ЕС, который должен состояться в последние дни мая. Ожидается, что Зеленский очертит свое видение по всем вопросам повестки дня.

"Безусловно, (президент - ред.) поставит перед лидерами вопрос перспективы получения статуса кандидата на саммите ЕС в июне", - отметил представитель Банковой.

Как известно, в июне должен состояться еще один саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, должен обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.