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Зеленский на майском саммите ЕС поднимет важный для Украины вопрос

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский президент Владимир Зеленский на майском саммите ЕС спросит европейских лидеров о том, получит ли Украина статус кандидата в июне.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По словам Жовквы, глава государства выступит в самом начале саммита лидеров ЕС, который должен состояться в последние дни мая. Ожидается, что Зеленский очертит свое видение по всем вопросам повестки дня.

"Безусловно, (президент - ред.) поставит перед лидерами вопрос перспективы получения статуса кандидата на саммите ЕС в июне", - отметил представитель Банковой.

Как известно, в июне должен состояться еще один саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, должен обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Напомним, лидеры ЕС должны собраться на саммит 30-31 мая. На повестке дня будут вопросы, связанные с ситуацией в Украине.

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Владимир ЗеленскийСаммит ЕСВступление в ЕС