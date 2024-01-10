Зеленський про масовані атаки Росії: боротись з вражиною можна технологіями

Через дефіцит зброї у світі, Україна зацікавлена у спільному виробництві з союзниками. Боротись з Росією можна технологіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою.

Спільне виробництво зброї

Як відзначив президент, двосторонніх договорів щодо спільного виробництва зброї між союзниками та Україною буде багато. Сьогодні над цим працюють як міністри, так й інші компанії.

"Тому що ми розуміємо, що загальний у світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. І порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. Тому ми зацікавлені в копродукції. Ми почали цю роботу з партнерами в США з багатьма компаніями. Також ми продовжили цю роботу з європейськими партнерами", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна й надалі працюватиме над підписанням договорів й контрактів з союзниками, аби не очікувати, поки дефіцит у світі закриється самостійно.

Сучасні системи ППО

Найближчим часом Україна та її союзники не здатні виробляти сучасні системи протиповітряної оборони й цього дуже сильно бракує.

Він нагадав про те, що в кінці грудня й на початку січня Росія вкотре вдалась до терористичних атак проти України, атакуючи цивільних, школи, дитячі садки й іншу інфраструктуру країни.

"В цілому було 500 ударів ракетами та дронів. Ми змогли відбити 70% в середньому всіх цих ударів. На жаль, втратили людей. Тому боротися з цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витиснули з нашої землі і поки не закінчилася війна. Тому системи ППО - це те, чого бракує номер 1", - зауважив президент.

Виробництво дронів

Також Зеленський наголосив на важливості нарощування виробництва вітчизняних БпЛА.

"Боротьба проти дронів. Я радий, що в нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість. Але ми нарощуємо і вітчизняне виробництво. Це те, що вимагає сьогоднішній час і безпека для наших цивільних людей", - пояснив президент.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази