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Россия снова сорвала заседание ТКГ по Донбассу

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 14:40
Россия снова сорвала заседание ТКГ по Донбассу Фото: заседание ТКГ по Донбассу снова было сорвано (facebook.compressjfo.news)
Автор: Александр Белоус

Российская Федерация вновь не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Заседание было созвано на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской делегации в ТКГ.

"Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнению Минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины", - говорится в сообщении.

В то же время деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность украинской стороны, отметили в делегации.

Во время консультаций с Координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов по проведению наступательной операции.

Напомним, накануне спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен сообщил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) 19 февраля соберется на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе.

Ранее в украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась участвовать во внеочередном заседании 18 февраля, которое инициировал Киев.

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