Россия снова сорвала заседание ТКГ по Донбассу

Российская Федерация вновь не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Заседание было созвано на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской делегации в ТКГ.

"Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнению Минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины", - говорится в сообщении.

В то же время деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность украинской стороны, отметили в делегации.

Во время консультаций с Координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов по проведению наступательной операции.