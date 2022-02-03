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Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. На нем обсуждалась активизация нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Я только что приехал прямо из Офиса президента, где у президента был очередной разговор с президентом Франции. И это второй разговор за неделю, динамика очень контактов интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией", - отметил он.

Переговоры в своем Twitter прокомментировал и сам Зеленский.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил президент.

Напомним, сегодня Макрон тоже звонил президенту России Владимиру Путину, и тот ему пожаловался на якобы провокационные заявления Украины.

Зеленский также прокомментировал возможность встречи с Путиным в Турции, заявив, что ему "не важно, где ставить точку в войне".

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Владимир ЗеленскийЭммануэль Макрон