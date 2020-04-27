Зеленский и Макрон обсудили макрофинансовую помощь Украине

Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Владимир Зеленский проинформировал Эммануэля Макрона о ходе переговоров с МВФ о начале новой программы сотрудничества с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, лидеры обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавирус. Зеленский выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас находится в эпицентре пандемии коронавирус.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрія" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, среди прочего к Франции", - отметил украинский президент.

Президенты согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановление экономической активности.

В свою очередь, Зеленский проинформировал Эммануэля Макрона о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - отметил он.

Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе.

Зеленский также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно скорейшего принятия на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состояния реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате. Макрон поприветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

Отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе.

Стороны также отметили взаимный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.