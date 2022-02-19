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Зеленский и Макрон провели переговоры: обсудили ситуацию на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили обострение на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Стороны также обсудили пути деэскалации.

"Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.

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Владимир ЗеленскийДонбасс