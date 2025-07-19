ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський: маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом щодо ППО і зброї

Субота 19 липня 2025 21:13
UA EN RU
Зеленський: маємо швидко реалізувати домовленості з Трампом щодо ППО і зброї Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна має з президентом США Дональдом Трампом домовленості щодо ППО та зброї. Ці домовленості мають бути реалізовані швидко.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Зокрема, глава держави розповів, що сьогодні в нього була доповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо різних питань.

"Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати - реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність", - сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що домовленості стосуються протиповітряної оборони та нової угоди з Америкою по зброї.

Він зазначив, що Україна готова купувати як купувати необхідну зброю, так і експортувати в США "технологічну українську зброю.

"Передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя", - поінформував президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що урядовці України значно активізували роботу по дронах "перехоплювачах", і вже на наступному тижні Зеленський очікується на підписання додаткових контрактів.

Ще одним питанням, яке глава держави обговорив із Сибігою - це синхронізація санкцій. Президент наголосив, що дуже важливо, щоб новий санаційний пакет ЄС підтримали також ті країни, які не входять до Євросоюзу.

"Ми будемо продовжувати процес – дуже важливий процес – синхронізації санкцій, і не тільки європейських, у наших юрисдикціях", - резюмував Зеленський.

Трамп має намір купувати зброю України

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що Трамп висловив зацікавленість в українських бойових дронах для армії США.

Він додав, що Україна, своєю чергою, потребує систем ППО, тому інтереси щодо зброї є в обох сторін.

Крім того, днями президент уже заявляв, що він разом із Трампом обговорює угоду, яка передбачає купівлю озброєння США в обмін на продаж українських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Дональд Трамп Зброя в Україні Зброя з США Війна в Україні
Новини
Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо
Біля Запорізької АЕС піднявся стовп густого диму: що відомо
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні