Зеленський: маємо підтвердження від партнерів щодо посилення української ППО

"Ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні", - сказав президент.

Він подякував всім, хто підтримує Україну і хто переконує інших лідерів та держави також долучитись до допомоги.

"Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне - реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей", - сказав він.