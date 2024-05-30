Зеленський: маємо підтвердження від партнерів щодо посилення української ППО
Україна вже отримала частину підтверджень від лідерів щодо збільшення спроможностей протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні", - сказав президент.
Він подякував всім, хто підтримує Україну і хто переконує інших лідерів та держави також долучитись до допомоги.
"Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне - реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей", - сказав він.
ППО для України
Нагадаємо, що цього року Україна зіткнулась зі значною нестачею протиповітряної оборони.
Головними чинниками цього стала значна затримка допомоги від США та активізація російських ударів, адже окупанти від початку вести почали все частіше бити по енергетичних та цивільних об'єктах України.
Протягом останніх місяців українська влада вела перемовини з всіма партнерами, щоб посилити протиповітряну оборону в країні і це таки дало результати. Зокрема Нідерланди повідомили, що за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати та передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі.
Тим часом в США пообіцяли зробити усе можливе, щоб знайти та доставити в Україну ще дві системи Patriot.
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