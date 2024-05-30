Зеленский: имеем подтверждение от партнеров по усилению украинской ПВО

"Мы максимально работаем для того, чтобы добавить силы и возможностей нашей защите неба. Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами - относительно новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов - увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране", - сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и кто убеждает других лидеров и государства также присоединиться к помощи.

"Уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших возможностей ПВО, и главное - реализовать их полностью и добавить еще соответствующих договоренностей", - сказал он.

