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Зеленский: имеем подтверждение от партнеров по усилению украинской ПВО

Украина, Четверг 30 мая 2024 21:23
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Зеленский: имеем подтверждение от партнеров по усилению украинской ПВО Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже получила часть подтверждений от лидеров по увеличению возможностей противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы максимально работаем для того, чтобы добавить силы и возможностей нашей защите неба. Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами - относительно новых систем ПВО и совместных производств, и в частности производств дронов - увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране", - сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и кто убеждает других лидеров и государства также присоединиться к помощи.

"Уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших возможностей ПВО, и главное - реализовать их полностью и добавить еще соответствующих договоренностей", - сказал он.

ПВО для Украины

Напомним, что в этом году Украина столкнулась со значительным недостатком противовоздушной обороны.

Главными факторами этого стала значительная задержка помощи от США и активизация российских ударов, ведь оккупанты с начала заработной платы начали все чаще бить по энергетическим и гражданским объектам Украины.

В последние месяцы украинские власти вели переговоры со всеми партнерами, чтобы усилить противовоздушную оборону в стране и это дало результаты. В частности, Нидерланды сообщили, что при содействии других стран-владельцев Patriot, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе.

Между тем, в США пообещали сделать все возможное, чтобы найти и доставить в Украину еще две системы Patriot.

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