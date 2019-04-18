Зеленский: люди должны в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что люди должны иметь возможность в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что в его планах в случае победы на выборах создать электронную страну.

"В наших планах, я очень хочу, чтобы это сбылось, - электронная страна. Мы изначально от этой идеи, честно говоря, и решили идти в политику, и решили первые шаги коммуницировать именно так, как мы коммуницируем с обществом. Потому что я считаю, что так коммуницировать должны все топовые менеджеры страны", - заявил кандидат в президенты.

По его словам, люди должны в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику.

"Люди должны в любой момент в телефоне задать вопрос чиновнику. Это не важно, там у него может быть служба, которая смотрит, отвечает, один человек не справится с таким приемом информации. Но, если ты министр инфраструктуры…Я не могу знать, что на такой-то дороге дыра, я не могу знать, но я министр, я дам по шапке любому, в любом регионе, если я буду знать", - рассказал Зеленский.

Напомним, также Зеленский заявил, что будет продолжить общаться с людьми через социальные сети.