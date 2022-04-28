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Зеленский: любые псевдореферендумы на оккупированных территориях усложнят переговоры Украины и РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения любых фейковых "референдумов" на захваченных российскими оккупантами территориях они не будут признаны Украиной и миром, а также усложнят возможные переговоры Киева с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Считаю, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную нашу территорию", - подчеркнул глава государства после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве.

Зеленский напомнил, что в оккупированных городах украинцы выходили на протесты против вооруженных российских оккупантов.

"Это (псевдореферендум) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Мне кажется, что это осложнение любых переговоров... Если хочется все это усложнять уже для всей Европы и мира, то можно продолжать играть в эти референдумы, которые не дадут ни результата - ни текущего, ни исторического", - сказал президент.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о подготовке российских оккупантов провести фейковый "референдум" в Херсонской области. Так, рашисты уже начали печатать бюллетени.

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