Зеленський у Львові зустрівся з президентом Європарламенту (відео)

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав Зеленський під відео.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України та зустрілася з зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком.

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