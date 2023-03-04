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Зеленский во Львове встретился с президентом Европарламента (видео)

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Львов, Суббота 04 марта 2023 11:31
Зеленский во Львове встретился с президентом Европарламента (видео) Фото: Владимир Зеленский и Роберта Метсола встретились во Львове (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Глава государства Владимир Зеленский поприветствовал президента Европарламента Роберту Метсолу в Украине. Их встреча прошла во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского президента.

"Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", - написал Зеленский под видео.

Президент отметил, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Напомним, этой ночью стало известно, что президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Украину и встретилась со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

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Владимир Зеленский Львов Европарламент
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