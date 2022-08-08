Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста: в чем причина

Украинского фигуриста и чемпиона XVI зимних Олимпийских игр Виктора Петренко лишили государственной стипендии. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский подписал указ 8 августа. Таким образом он отменил свое предыдущее решение от 28 июня 2022 года.
В ОП объяснили, что Петренко после начала полномасштабного вторжения посещал Россию. В июле он выступил на ледовом шоу "Аленький цветочек" в Сочи.
Также спортсмен прекратил тренировать и участвовать в подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам.
Напомним, недавно Зеленский присвоил четырем военным звание Героя Украины, двум из них - посмертно.
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