Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зеленський підписав указ 8 серпня. Таким чином він скасував своє попереднє рішення від 28 червня 2022 року.

В ОП пояснили, що Петренко після початку повномасштабного вторгнення відвідував Росію. У липні він виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі.

Також спортсмен припинив тренувати та брати участь у підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів.