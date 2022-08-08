Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста: у чому причина

Українського фігуриста та чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор Віктора Петренка позбавили державної стипендії. Відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зеленський підписав указ 8 серпня. Таким чином він скасував своє попереднє рішення від 28 червня 2022 року.
В ОП пояснили, що Петренко після початку повномасштабного вторгнення відвідував Росію. У липні він виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі.
Також спортсмен припинив тренувати та брати участь у підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський присвоїв чотирьом військовим звання Героя України, двом із них - посмертно.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.