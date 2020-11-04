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Зеленський ліквідував посаду першого заступника голови ОП

Київ, Середа 04 листопада 2020 20:10
Зеленський ліквідував посаду першого заступника голови ОП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський ліквідував посаду першого заступника керівника Офісу президента. Водночас глава держави створив дві служби при своєму Офісі.

Про це йдеться в указі президента, розміщеному на сайті ОП.

Так, кабінет керівника ОП був доповнений Службою державного протоколу та церемоніалу та Службою моніторингу та управління ризиками.

Крім того, указом Зеленського ліквідовується Директорат з питань регіональної політики та децентралізації.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив Сергія Трофімова, який обіймав посаду першого заступника керівника ОП, та призначив його позаштатним радником. Трофімов займався питанням регіональної політики.

Як писало РБК-Україна, Трофімов був призначений ще першим заступником голови Адміністрації президента, якою керував Андрій Богдан. Після реорганізації та зміни керівника він залишився на посаді.

Крім того, радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, кого можуть призначити відповідальним за питання регіонів замість Трофімова.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийдолжностьОфіс президента

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