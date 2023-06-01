Зеленський з лідерами Франції та Португалії обговорив літаки

Франція та Португалія підтримують Україну у її протистоянні російській агресії.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, його французький колега підтвердив домовленість щодо підтримки Францією спроможностей протиповітряної оборони України. Окрім цього міністрам оборони України та Франції було доручено пропрацювати розробку офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки українських пілотів.

Воно буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" країнами, учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою Зеленський подякував йому за підтримку України.

"Дякую йому за всебічну та послідовну підтримку України з боку уряду Португалії – військову, політичну та гуманітарну. Зокрема, за готовність Португалії брати участь у навчанні українських пілотів", - написав він.

Саміт Європейської політичної спільноти

У четвер, 1 червня, у Кишиневі пройшов другий саміт Європейської політичної спільноти. На нього запрошено 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

За словами президента Володимира Зеленського, на саміті він хотів порушити такі теми, як:

розвиток коаліції винищувачів;

створення коаліції ППО Patriot;

українську формулу миру;

вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Президент під час саміту також наголосив, що всі країни, що мають спільні кордони з Росією мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти.

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