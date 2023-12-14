Зеленський - лідерам ЄС: не зраджуйте народ, Путін використає це проти вас

"Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна виконала домашнє завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії.

Він закликав лідерів ЄС не дати Росії шанс використати рішучість Європи щодо України.

Зеленський також нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли у центр Києва під прапорами Європейського союзу.

"10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу… Прошу вас сьогодні про одне - не зраджуйте народ і його віру в Європу​. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим?" - додав він.

Саміт лідерів ЄС

Сьогодні у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

Відомо, що Угорщина блокуватиме підтримку України, особливо щодо вступу до ЄС. З угорським прем'єром Віктором Орбаном проводили переговори, через що початок саміту відклали.

Президент України Володимир Зеленський не прибув на саміт лідерів ЄС, але, як відомо, звернувся до ЄС в онлайн-форматі.

Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.