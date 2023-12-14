Зеленский - лидерам ЕС: не предавайте народ, Путин использует это против вас

"Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали недостойной. Или как неспособность принимать решения, которые она подготовила сама", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила домашнее задание от ЕС, приняла законы, выполнив тем самым рекомендации Еврокомиссии.

Он призвал лидеров ЕС не дать России шанса использовать решимость Европы в отношении Украины.

Зеленский также напомнил, что украинцы во время революции достоинства вышли в центр Киева под флагами Европейского союза.

"10 лет назад в Украине люди восстали под флагами Евросоюза… Прошу вас сегодня об одном - не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз живым?" - добавил он.

Саммит лидеров ЕС

Сегодня в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

Известно, что Венгрия будет блокировать поддержку Украины, особенно вступление в ЕС. С венгерским премьером Виктором Орбаном проводились переговоры, из-за чего начало саммита отложили.

Президент Украины Владимир Зеленский не прибыл на саммит лидеров ЕС, но, как известно, обратился к ЕС в онлайн-формате.

Даст ли Брюссель Украине 50 млрд евро и когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.