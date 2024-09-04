Зеленський про Курську операцію: це найбільше поповнення обмінного фонду

Нагадаємо, за даними Генштабу, сьогодні росіяни особливо активізувались на Курахівському та Покровському напрямках. Там з початку дому разом було вже понад 60 боїв.

Наступ ЗСУ у Курській області

З початку серпня Україна проводить операцію у Курській області, під час якої Росія втратила контроль над понад 100 населеними пунктами. Також там було захоплено у полон велику кількість російських військових. Частину з них було обміняно на українців 24 серпня, у День незалежності.

Наразі темпи українського наступу у Курській області знизились. Докладніше про те, чому "вщухла" Курська операція і чи можуть окупанти піти в контратаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.