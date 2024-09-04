Зеленский о Курской операции: это наибольшее пополнение обменного фонда

Напомним, по данным Генштаба, сегодня россияне особенно активизировались на Кураховском и Покровском направлениях. Там с начала дома было уже более 60 боев.

Наступление ВСУ в Курской области

С начала августа Украина проводит операцию в Курской области, в ходе которой Россия потеряла контроль над более чем 100 населенными пунктами. Также там было захвачено в плен большое количество русских военных. Часть из них была обменена на украинцев 24 августа, в День независимости.

В настоящее время темпы украинского наступления в Курской области снизились. Подробнее о том, почему "утихла" Курская операция и могут ли кафиры пойти в контратаку - читайте в материале РБК-Украина.

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