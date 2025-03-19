Зеленський: якщо РФ не буде бити по нашим об'єктам - ми точно не будемо бити по їхнім

Зеленський заявив, що слова Путіна про відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі не мають реальної ваги, оскільки лише після цих запевнень було здійснено 145 атак дронів, 4 ракети С-300 і дві балістичні ракети "Іскандер".

За словами Зеленського, одних заяв замало, щоб забезпечити справжню безпеку, і для цього необхідно встановити реальний контроль над виконанням домовленостей, зокрема через США.

Президент підкреслив, що Україна готова підготувати список цивільних та інфраструктурних об'єктів, яких не можна буде атакувати, і передати його партнерам.

Якщо Росія утримається від атак на ці об'єкти, Україна також не буде завдавати ударів по російських цілях.

"Якщо рускіє не будуть бити по нашим обєктам - ми точно не будемо бити по їхнім обєктам", - заявив Зеленський.