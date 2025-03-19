Зеленский: если РФ не будет бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их

Зеленский заявил, что слова Путина об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре не имеют реального веса, поскольку только после этих заверений было осуществлено 145 атак дронов, 4 ракеты С-300 и две баллистические ракеты "Искандер".

По словам Зеленского, одних заявлений мало, чтобы обеспечить настоящую безопасность, и для этого необходимо установить реальный контроль над выполнением договоренностей, в частности через США.

Президент подчеркнул, что Украина готова подготовить список гражданских и инфраструктурных объектов, которые нельзя будет атаковать, и передать его партнерам.

Если Россия воздержится от атак на эти объекты, Украина также не будет наносить удары по российским целям.

"Если русские не будут бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их объектам", - заявил Зеленский.