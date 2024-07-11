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Зеленський: якщо партнери хочуть, щоб Україна перемогла, треба зняти всі обмеження

Україна, Четвер 11 липня 2024 21:34
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Зеленський: якщо партнери хочуть, щоб Україна перемогла, треба зняти всі обмеження Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські партнери мають зняти всі обмеження, якщо вони дійсно бажають, щоб Україна перемогла.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо ми хочемо перемогти, досягти успіху, хочемо зберегти нашу країну та захистити її, то потрібно зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами. Я підіймав цю тему з дуже конкретними фактами на підтримку (цього рішення - ред.)", - пояснив президент.

Він зазначив, що українська сторона знає, де розташовані військові бази росіян, з яких завдаються удари по Україні.

"Я підіймав цю тему з дуже конкретними фактами на підтримку (цього рішення - ред.). Ми знаємо, де військові бази, з яких нападають на нас. Якщо вони нападають на нас, то ця військова база з бомбами та ракетами, які націлюються на нас, то для мене це не риторика, для мене це реальний план", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі Україна отримала "дуже позитивні" меседжі від керівництва Британії.

"Я сподіваюся, ми досягнемо такого рішення. Якщо ми хочемо мати Україну на мапі, а не Путіна, який нападає на половину планети, то нам треба вдаватися до дуже швидких конкретних кроків", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що після цьогорічних масованих атак на українську енергетику та цивільні об'єкти Київ почав активно співпрацювати з партнерами, щоб отримати дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по території РФ. А саме по військових об'єктах та позиціях ворога.

Зауважимо, що на початку липня стало відомо, що урядовці в США та на Заході наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування ЗСУ американського озброєння по території Росії.

Зауважимо, що вчора Британія дозволила використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових обʼєктах на території Російської Федерації.

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