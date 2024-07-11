Зеленський: якщо партнери хочуть, щоб Україна перемогла, треба зняти всі обмеження

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна .

"Якщо ми хочемо перемогти, досягти успіху, хочемо зберегти нашу країну та захистити її, то потрібно зняти всі обмеження. Я говорив про це з партнерами. Я підіймав цю тему з дуже конкретними фактами на підтримку (цього рішення - ред.)", - пояснив президент.

Він зазначив, що українська сторона знає, де розташовані військові бази росіян, з яких завдаються удари по Україні.

"Я підіймав цю тему з дуже конкретними фактами на підтримку (цього рішення - ред.). Ми знаємо, де військові бази, з яких нападають на нас. Якщо вони нападають на нас, то ця військова база з бомбами та ракетами, які націлюються на нас, то для мене це не риторика, для мене це реальний план", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі Україна отримала "дуже позитивні" меседжі від керівництва Британії.

"Я сподіваюся, ми досягнемо такого рішення. Якщо ми хочемо мати Україну на мапі, а не Путіна, який нападає на половину планети, то нам треба вдаватися до дуже швидких конкретних кроків", - підкреслив президент.