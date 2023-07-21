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Зеленський: Кримський міст - ціль України, яка має бути нейтралізована

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кримський міст є ціллю українських захисників. Він має бути нейтралізований, оскільки окупанти використовують його для війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на Аспенському безпековому форумі.

Глава держави нагадав, що метою України є звільнення Криму від окупантів, оскільки це є суверенна територія нашої країни та невід'ємна частина нашого народу.

При цьому, за словами Зеленського, Кримський міст - це не просто "маленька логістична дорога", оскільки за допомогою нього російські війська отримують боєприпаси та мілітаризують весь півострів.

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом і застосовними нормами. Тому це наша ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", - наголосив президент.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мості пролунала серія вибухів, внаслідок яких він був частково пошкоджений.

Пізніше джерела РБК-Україна у Службі безпеки України розповіли, що СБУ разом з Військово-морськими силами провели атаку на міст. Удар здійснили за допомогою надводних дронів.

Така атака призвела до порушення автомобільного руху мостом. Станом на сьогодні повноцінний рух все ще не відновлено - міст планують відремонтувати не раніше листопада.

Детальніше про атаку на Кримський міст можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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