Зеленський: Кремль готує росіян до того, що дипломатія не завершить війну

Президент нагадав, що минуло вже 34 дні з того часу, як Україна відповіла позитивно на американську пропозицію щодо повного та безумовного припинення вогню. Однак, за його словами, вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню.

"Зараз - так само як протягом років, - Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах (по Сумах - ред.) - на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату", - переконаний Зеленський.

На думку президента, причина такого ставлення РФ у тому, що "у Москві, зараз не бояться". Тому Зеленський наполягає на посиленні тиску на Росію.

"Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли - надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою - воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя", - додав глава держави.

Разом з тим він зазначив, що Україна найбільше хоче миру, щоб нарешті припинилися удари по її містах.

"Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко - Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя", - наголосив Зеленський.

Удар по центру Сум

У Вербну неділю, 13 квітня, близько 11 ранку російські війська здійснили подвійний ракетний удар по центру Сум. Місто атакували балістичними ракети з касетними боєприпасами. У цей час у центрі було людно, що призвело до масових жертв.