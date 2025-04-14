Зеленский: Кремль готовит россиян к тому, что дипломатия не завершит войну

Президент напомнил, что прошло уже 34 дня с тех пор, как Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Однако, по его словам, уже 34 дня сохраняется откровенный российский отказ от прекращения огня.

"Сейчас - так же как на протяжении лет, - Путин сосредоточен на продолжении войны. Сосредоточен на вот таких ударах (по Сумах - ред.) - на убийствах. Российские государственные пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия не дадут результата", - убежден Зеленский.

По мнению президента, причина такого отношения РФ в том, что "в Москве, сейчас не боятся". Поэтому Зеленский настаивает на усилении давления на Россию.

"Если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и в дальнейшем будут делать то, к чему они привыкли - в дальнейшем воевать. Это уже стало российской государственной привычкой - воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь", - добавил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что Украина больше всего хочет мира, чтобы наконец прекратились удары по ее городам.

"Мир нужен, и должен быть длительным. Именно поэтому Украина всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут дать безопасность и которые могут восстановить мир. Мы не просто готовы к миру быстро - Украина не хотела ни одной секунды этой войны, и каждый день Украина защищает жизни", - подчеркнул Зеленский.

Удар по центру Сум

В Вербное воскресенье, 13 апреля, около 11 утра российские войска совершили двойной ракетный удар по центру Сум. Город атаковали баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. В это время в центре было людно, что привело к массовым жертвам.