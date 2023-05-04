Зеленський про контрнаступ: віримо в успіх і дещо очікуємо від партнерів

"Ми віримо у успіх нашого контрнаступу. Це дуже важливо. Ми робимо максимум. Не лише наші військові, а й наше суспільство. Ми дійсно готуємося до контрнаступу і ми не думаємо про те, що у нас може не бути успіху. У мене є єдина мета і ціль. Я впевнений що результату ми досягнемо. Я не можу сказати, що 100-відсотковий успіх гарантовано, бо ніхто цього не знає", - заявив Зеленський на питання про те, що може статися у разі невдалого контрнаступу ЗСУ.

Він зазначив, дещо неправильно говорити про "успіх", якщо втрачаєш людей.

"Навіть якщо ти перемагаєш у певних сферах, ви програєте - втрачаєте людей. І ці втрати для нас дуже болючі. У будь-якому випадку ми підемо вперед. Ми очікуємо дечого від наших партнерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.

Як раніше сказав глава Міноборони Олексій Резніков, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Додамо, в інтерв'ю РБК-Україна очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, початок вирішальної битви між Україною та РФ наближається, але коли саме вона буде - це таємниця.

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