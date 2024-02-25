Зеленський про контрнаступ: плани України були на столі у Кремля ще до початку дій

У президента запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.

"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян", - розповів Зеленський.

Водночас він заявив, що план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку.

"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

У свою чергу, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.

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