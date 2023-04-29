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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про контрнаступ: нам вдасться відбити сили Росії та повернути Крим

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Yle.

Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами.

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.

Він також сказав, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію.

"Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.

Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.

Нагадаємо, як раніше заявив глава Міноборони Олексій Резніков, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Додамо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, початок вирішальної битви між Україною та РФ наближається, але коли саме вона буде - це таємниця.

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