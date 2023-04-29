Зеленський про контрнаступ: нам вдасться відбити сили Росії та повернути Крим

Водночас він зауважив, що успіх України значною мірою залежить від продовження постачання збої західними партнерами.

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - заявив Зеленський.

Він також сказав, що російські війська з кожним днем ​​втрачають мотивацію.

"Вони (росіяни - ред.) бояться нас, а також наслідків, якщо вони відступлять", - каже президент.

Своєю чергою глава держави не став розголошувати жодних подробиць чи графіку контрнаступу. Як зазначає Yle, згідно з попередніми заявами низки осіб, він запланований на кінець весни чи початок літа.

Нагадаємо, як раніше заявив глава Міноборони Олексій Резніков, в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Додамо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, початок вирішальної битви між Україною та РФ наближається, але коли саме вона буде - це таємниця.

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