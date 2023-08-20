Зеленський про контрнаступ: ми не збираємось відступати

"Що стосується контрнаступу... ми наступаємо, я вважаю, що це позитив. Я б не забував, що ми наступаємо і боремося не проти когось, а проти Російської Федерації. Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити та захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує РФ і що літаками ми не обмежимося", - зазначив глава держави.

Він також відзначив важливість протиповітряної оборони, оскільки попереду зима й українці, як ніхто знають, що таке бути без світла.

За словами президента, є комплекс завдань, які потрібно вирішувати.

"Ми не збираємося відступати, і це гарні новини. Ми збираємось дотиснути Російську Федерацію", - наголосив Зеленський.

Зеленський у Нідерландах

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Президент України та прем'єр Нідерландів вже провели зустріч та побували на військовій базі, де розміщуються літаки F-16. Після зустрічі Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі.

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