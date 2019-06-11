Зеленский из-за контрабанды уволил начальников СБУ в пяти регионах

Пять региональных руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) были уволены президентом Владимиром Зеленским в связи с фактами наличия контрабанды в этих областях. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что пять региональных руководителей СБУ были уволены президентом в связи с возможной причастностью к контрабанде.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений СБУ. Это те, которые отличились в негативном плане. В смысле явлений, связанных с контрабандой. Это Одесская область и увольнение руководителя СБУ Александра Довженко, указ об увольнении руководителя СБУ во Львовской области Александра Ткачука, увольнение Зозули Олега с должности руководителя СБУ в Винницкой области, руководителя в Закарпатской области, руководителя Черновицкой области", - заявил Рябошапка.

Замглавы АП подчеркнул, что это те регионы, в которых было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой.

Зеленский также уволил заместителей председателя СБУ Олега Фролова, а также Владислава Косинского. В АП объяснили, что кадровые решения относительно руководителей Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.

Напомним, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако депутаты на пленарном заседании не поддержали его отставку. В связи с єтим сегодня в АП анонсировали новое представление.