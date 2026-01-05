Зеленський про контакти з командою Трампа та Європою: будуть рішення заради нашої держави

Зустріч "коаліції охочих"

Нагадаємо, завтра, 6 січня, у Франції відбудеться зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. Очікується, що в ній також візьмуть участь спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Як зазначав президент Франції Еммануель Макрон, на зустрічі планується узгодити конкретний внесок кожної країни в рамках "коаліції охочих".

Для підготовки такої зустрічі кілька днів тому Київ відвідали радники з нацбезпеки низки країн. Їхній візит був присвячений підготовці мирного плану і супутніх документів.

Робота була розділена на кілька тематичних блоків. У рамках безпекового блоку учасники заявили, що ключові документи загалом узгоджені й не суперечать Конституції та суверенітету України.

Обговорювали архітектуру гарантій безпеки, де основою захисту залишаються ЗСУ, за участю багатонаціональних сил під європейським керівництвом і підтримки США.

Окремо велася робота над військовим документом, який передбачає підтримку, відновлення ЗСУ, моніторинг дотримання домовленостей і реакцію на можливі порушення.

