UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский и Конгресс давят на Байдена для передачи советских вооружений, - CNN

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский и Конгресс США давят на администрацию американского президента Джо Байдена, чтобы она нашла способ доставить тяжелое вооружение советского производства. Это вооружение будет использоваться в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что спустя почти три недели российского вторжения в Украину администрация Байдена все еще ищет наиболее эффективный способ доставки военной помощи, не спровоцировав более масштабную войну.

По данным издания, Конгресс и президент Зеленский оказывают давление на чиновников Байдена, чтобы они помогли в передаче Украине более тяжелого вооружения советского производства. Имеются в виду истребители МиГ и зенитно-ракетные комплексы С-300. Предполагается, что украинский президент завтра повторит свое требование в обращении к Конгрессу.

CNN со ссылкой на источники отмечает, что Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, какие страны в настоящее время имеют системы ПВО советского производства С-300. Но пока остается неясным, как Вашингтон восполнит запасы зенитно-ракетных комплексов этих стран.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украине нужны противоракетные системы, и она за них готова заплатить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжозеф БайденВойна России против Украины