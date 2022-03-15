RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський і Конгрес тиснуть на Байдена для передачі радянських озброєнь, - CNN

Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський і Конгрес США тиснуть на адміністрацію американського президента Джо Байдена, щоб вона знайшла спосіб доставити важке озброєння радянського виробництва. Це озброєння буде використовуватися у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що через майже три тижні російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена все ще шукає найбільш ефективний спосіб доставки військової допомоги, не спровокувавши більш масштабну війну.

За даними видання, Конгрес і президент Зеленський чинять тиск на чиновників Байдена, щоб вони допомогли в передачі Україні більш важкого озброєння радянського виробництва. Маються на увазі винищувачі МіГ і зенітно-ракетні комплекси С-300. Передбачається, що український президент завтра повторить свою вимогу у зверненні до Конгресу.

CNN з посиланням на джерела зазначає, що Держдепартамент працює над тим, щоб визначити, які країни в даний час мають системи ППО радянського виробництва С-300. Але поки залишається неясним, як Вашингтон компенсує запаси зенітно-ракетних комплексів цих країн.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібні протиракетні системи, і вона за них готова заплатити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВійна Росії проти України