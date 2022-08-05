Зеленский о конфискации российских активов для Украины: РФ обязательно заплатит

"Все наши партнеры активно над этим работают. И сожжен русскими ударами Донбасс, издевательства оккупантов над Харьковом и Николаевом, обстрелы Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомиской областей и других регионов - это то, за что Россия обязательно заплатит и политически, и финансово, и своим же будущим, которое теряет с каждым ударом по нам", - сказал глава государства.