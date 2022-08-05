Зеленский о конфискации российских активов для Украины: РФ обязательно заплатит
В Европе и США идет работа над законопроектами, которые расширят возможность конфискации российских активов для Украины.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Все наши партнеры активно над этим работают. И сожжен русскими ударами Донбасс, издевательства оккупантов над Харьковом и Николаевом, обстрелы Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомиской областей и других регионов - это то, за что Россия обязательно заплатит и политически, и финансово, и своим же будущим, которое теряет с каждым ударом по нам", - сказал глава государства.
Напомним, Киев готовится к конфискации около тысячи объектов России. Кабмин сегодня одобрит соответствующий проект указа президента.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины.