Зеленський про конфіскацію російських активів для України: РФ обов'язково заплатить

"Всі наші партнери активно над цим працюють. І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом та Миколаєвом, обстріли Запоріжської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Київської, Житомиської областей та інших регіонів - це те, за що Росія обов'язково заплатить і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке втрачає з кожним ударом по нам", - сказав глава держави.