Зеленський про компроміси під час мирних переговорів: усі хочуть вийти переможцями

"Я думаю, що вони на якомусь рівні про щось там говорять. Якась інформація є. Ну якщо чесно, вони завжди говорили", - сказав він про компроміси, які США вимагають від Росії.

Зеленський зазначив, що питання не в тому, що змінилася політика. "Ізоляції повної політичної Росії не було. І не будемо приписувати все новій адміністрації. Тому що бувша адміністрація так само працювала", - повідомив президент.

"Тому, я думаю, всі будуть робити так, щоб всі вийшли із цієї ситуації переможцями. Я маю на увазі, США хочуть перемоги, руські хочуть перемоги, а Україна вона заслуговує на це", - сказав він.

За його словами, тому буде дуже складно.

"Я розумію приблизно про що вони можуть спілкуватися. Не тільки Америка. Глобальний Південь, деякі європейські країни, навколо чого може йтися мова. Навколо тільки того, що належить нам. І тому буде складно. Але хто сказав, що ми не поборемо складнощі?", - додав Зеленський.