Зеленський про компроміси під час мирних переговорів: усі хочуть вийти переможцями

Мирні переговори за участі США, України та Росії будуть складними. Усі сторони хочуть у підсумку вийти переможцями.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в Мюнхені у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.
"Я думаю, що вони на якомусь рівні про щось там говорять. Якась інформація є. Ну якщо чесно, вони завжди говорили", - сказав він про компроміси, які США вимагають від Росії.
Зеленський зазначив, що питання не в тому, що змінилася політика. "Ізоляції повної політичної Росії не було. І не будемо приписувати все новій адміністрації. Тому що бувша адміністрація так само працювала", - повідомив президент.
"Тому, я думаю, всі будуть робити так, щоб всі вийшли із цієї ситуації переможцями. Я маю на увазі, США хочуть перемоги, руські хочуть перемоги, а Україна вона заслуговує на це", - сказав він.
За його словами, тому буде дуже складно.
"Я розумію приблизно про що вони можуть спілкуватися. Не тільки Америка. Глобальний Південь, деякі європейські країни, навколо чого може йтися мова. Навколо тільки того, що належить нам. І тому буде складно. Але хто сказав, що ми не поборемо складнощі?", - додав Зеленський.
Нагадаємо, питання мирних переговорів активно обговорюється після перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді минулого року. Трамп обговорював це питання під час розмов з Володимиром Путіним та Зеленськими 12 лютого.
Зеленський заявив у Мюнхені, що Україна готова до конструктивних переговорів, але, за його словами, США поки що не підготували плану щодо завершення повномасштабної війни.
Трамп заявив, що офіційні особи США і Росії зустрінуться в Мюнхені 14 лютого. Україну також запрошено на зустріч. Але Київ заявив, що не очікує проведення переговорів із Росією в Мюнхені.
Крім того, у Києві заявили, що не планують участі в переговорах в Саудівській Аравії, про які казав Трамп.