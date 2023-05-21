Зеленський: коли F-16 з'являться у нашому небі, це буде історичний момент для світу

"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що повітряний щит може повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками. За словами президента, Україна виходить на "шлях усунення розриву в можливостях".

Він подякував партнерам за надані системи протиповітряної оборони, а саме Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, Samp-T. Зеленський зазначив, що вони не лише дають захист, а й "створюють глобальний бренд безпеки для демократії".

"Я вдячний і за рішення про тренування наших пілотів на сучасних винищувачах", - додав президент.

F-16 для України

Україна закликає партнерів створити авіаційну коаліцію для постачання сучасних літаків, зокрема американських винищувачів F-16. Союзники, в першу чергу США, відкидали можливість передачі Україні F-16, наголошуючи на важливості забезпечення ППО.

Проте нещодавно декілька європейських країн заявили, що готові приєднатися до авіаційної коаліції, а президент США Джо Байден заявив, що підтримує початок навчань українських пілотів на F-16. Поки невідомо, хто, коли та скільки літаків надасть.

Проте українська влада заявила про створення коаліції, а Міноборони натякнуло, що F-16 можуть з'явитися в Україні вже цієї осені.

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