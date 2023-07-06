Зеленський про колаборантів: доведеться відповідати, вироки повинні бути

Він зазначив, що після закінчення війни суспільству буде складніше за все.

"Для всього потрібен час. Іноді час лікує. Справедливість дуже лікує. Вироки повинні бути. Люди повинні знати, що якщо ти був вбивцею і воював проти України - для тебе буде вирок і тут, щоб не було, навіть якщо тебе примушували вбивати українців - тобі прийдеться відповідати. Ніхто не пробачить, і ти не поясниш це", - сказав президент.

При цьому Зеленський зауважив, що є й ті українці, які перебували в окупації, але не воювати на стороні ворога.

Він додав, що в будь-якому випадку час та наші правоохоронні органи дадуть відповіді на всі питання. Так, наприклад, МВС вже зараз розробляє безпекову платформу для тимчасово окупованих територій.

Українці в окупації

Мирні мешканці, які залишилися в окупованих населених пунктах, здебільшого не підтримують російських загарбників, чинять їм спротив та активно підтримують українську сторону.

Зокрема, активне населення допомагає українським військовим із завданням ударів по скупченнях російських військових, їхньої техніки та складах боєприпасів.

Проте є й ті, хто перейшов на бік окупантів. Вони можуть повідомляти росіянам про переміщення українських військ та техніки, коригувати ракетні удари чи "здавати" адреси українських партизанів.

Зеленський зазначав, що усі, хто допомагає росіянам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, та має відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

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