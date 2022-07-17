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Зеленский о катастрофе MH17: Россия продолжает сеять смерть на украинской земле

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Киев, Воскресенье 17 июля 2022 15:29
Зеленский о катастрофе MH17: Россия продолжает сеять смерть на украинской земле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский в восьмую годовщину катастрофы рейса МН17 заявил, что Россия продолжает нести горе и смерть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким всех погибших и отметил, что виновные должны быть наказаны.

"Сейчас РФ продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности", - написал президент.

Напомним, что катастрофа произошла 17 июля 2014 года во время активной фазы боевых действий на Донбассе.

Российские боевики сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Ранее мы сообщали, что 10 июня 2022 года в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17.

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Владимир Зеленский MH17
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