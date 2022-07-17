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Зеленський про катастрофу MH17: Росія продовжує сіяти смерть на українській землі

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Київ, Неділя 17 липня 2022 15:29
Зеленський про катастрофу MH17: Росія продовжує сіяти смерть на українській землі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський у восьмі роковини катастрофи рейсу МН17 заявив, що Росія продовжує нести горе та смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter.

Зеленський висловив співчуття родинам та близьким всіх загиблих та зазначив, що винні повинні бути покарані.

"Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності", - написав президент.

Нагадаємо, що катастрофа сталася 17 липня 2014 року під час активної фази бойових дій на Донбасі.

Російські бойовики збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур.

Раніше ми повідомляли, що 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17.

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Володимир Зеленський MH17
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