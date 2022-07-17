Зеленський про катастрофу MH17: Росія продовжує сіяти смерть на українській землі

Президент Володимир Зеленський у восьмі роковини катастрофи рейсу МН17 заявив, що Росія продовжує нести горе та смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter .

"Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності", - написав президент.

Зеленський висловив співчуття родинам та близьким всіх загиблих та зазначив, що винні повинні бути покарані.

Нагадаємо, що катастрофа сталася 17 липня 2014 року під час активної фази бойових дій на Донбасі.

Російські бойовики збили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур.

Раніше ми повідомляли, що 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.