Зеленский как кандидат в президенты "сшил" страну, - политолог

Равномерная поддержка кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по всей стране в первом туре выборов 2019 свидетельствует о том, что он объединил украинцев. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

"В Луганской и Львовской областях - все в зеленом цвете. Фактически, нет регионального разделения поддержки Зеленского. Как кандидат он "сшил" государство. Он продемонстрировал, что вопросы геополитического выбора, армии, языка и веры, которые раскалывали общество, - второстепенные и искусственно навязанные. А результат первого тура показал, что большинство украинцев хотят системных изменений", - сказал Золотарев.

Также, по его словам, поддержка Владимира Зеленского на юге и востоке Украины свидетельствует об утрате монопольного положения пророссийский сил в этих регионах.

"Время, когда пророссийские силы монопольно контролировали регионы юго-востока страны, прошло. Фактически, Зеленского поддержала проукраинская часть избирателей бывшей "Партии регионов". Юг и восток в значительной мере стали проукраинскими", - отметил Золотарев.

Одновременно эксперт осудил призывы учинить расправу над оппонентами действующего президента, которые распространяют некоторые сторонники Петра Порошенко.

"Такая позиция - за пределами добра и зла. Фактически, это дегуманизация тех, кто оппонирует Порошенко, - сторонников Тимошенко или Зеленского. В любой цивилизованной стране за такое привлекают к суду. Украинская СБУ, которая превратилась в вооруженный отряд Петра Порошенко, не замечает таких вещей", - заявил Золотарев.