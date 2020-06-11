Зеленский о Кабмине Гончарука: реформы делали для "лайков"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причины отставки Кабинета министров Алексея Гончарука. По его словам члены прошлого правительства делали реформы для "лайков" в соцсетях.

Об этом Зеленский сообщил в интервью "Украинской правде".

Президент отметил, что Кабмин Гончарука был молодым и сразу начал "заигрывать" с аудиторией Facebook

"Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионер-лагерь?". Некоторые министры это поняли, а некоторые не поняли в чем дело, и реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им "класс". А что происходит на улицах никого не интересует", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что отставка не была связана с "аудиозаписями Гончарука".

"Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: "Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи, а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами", - отметил Зеленский.

Напомним, в начале года в сеть были выложены аудиозаписи, на которых Гончарук назвал себя "полным профаном в экономике".

Верховная рада проголосовала за отставку Гончарука 4 марта, при этом сам Зеленский называл причинами отставки отсутствие эффективности и результативности правительства.