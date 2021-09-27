Зеленский изменил состав Нацсовета по инвестициям: кто получил, а кто потерял кресло
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ 27 сентября подписал глава государства.
Своим указом Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям:
- первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;
- министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
- замглавы Офиса президента и заместителя секретаря СНБО Юлия Свириденко.
Кроме того, по согласованию, в состав Национального совета включены:
- главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек;
- президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;
- глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);
- вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.
Своим указом президент вывел из состава Нацсовета по инвестициям Игоря Петрашко, Владислава Криклия, Суму Чакрабарти и Юлию Ковалив.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.