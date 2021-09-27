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Зеленский изменил состав Нацсовета по инвестициям: кто получил, а кто потерял кресло

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ 27 сентября подписал глава государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Своим указом Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям:

  • первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;
  • министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
  • замглавы Офиса президента и заместителя секретаря СНБО Юлия Свириденко.

Кроме того, по согласованию, в состав Национального совета включены:

  • главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек;
  • президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;
  • глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);
  • вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Своим указом президент вывел из состава Нацсовета по инвестициям Игоря Петрашко, Владислава Криклия, Суму Чакрабарти и Юлию Ковалив.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Владимир Зеленскийинвестиции в Украину