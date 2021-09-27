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Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій: хто отримав, а хто втратив крісло

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ 27 вересня підписав глава держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом Володимир Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій:

  • першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;
  • міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;
  • заступника голови офісу президента і заступника секретаря РНБО Юлія Свириденко.

Крім того, за погодженням, до складу Національної ради включені:

  • головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек;
  • президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;
  • голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
  • віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Своїм указом президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Володимир Зеленськийинвестиции в Украину